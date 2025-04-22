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Бородин заклеймил "предателем России" Урганта, спевшего "гимн Израиля"

Бородин заклеймил "предателем России" Урганта, спевшего "гимн Израиля"

Иван Ургант снова оказался в центре громкого скандала. Его поступок вызвал волну возмущения в России – телеведущий, уехавший за границу, в день своего 47-летия исполнил со сцены в Израиле переделанную песню, напоминающую гимн этой страны.

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