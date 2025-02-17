Главная музыкальная тема и все о саундтреке к Clair Obscur: Expedition 33 Пошаговая RPG Clair...

Главная музыкальная тема и все о саундтреке к Clair Obscur: Expedition 33Пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall и Kepler сразу привлекла к себе внимание во многом благодаря визуальному стилю, но не стоит забывать и о музыкальном сопровождении.