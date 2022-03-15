Селихов, Смолов, Бакаев, Сарвели – в составе сборной России на мартовский сбор, Дзюба – нет

Объявлен состав сборной России на ближайший сбор. Тренерский штаб команды во главе со Валерием Карпиным вызвал 27 игроков: Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Антон Шунин («Динамо»), Александр Селихов («Спартак»).
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