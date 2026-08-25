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Полигон для ВСМ: в Ленобласти протестируют технологии скоростной магистрали

Полигон для ВСМ: в Ленобласти протестируют технологии скоростной магистрали

На перегоне Саблино-Тосно в Ленинградской области РЖД и «Нацпроектстрой» завершили строительство испытательного полигона, который станет ключевой площадкой для проверки технологий первой российской высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург.

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