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Царьград

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Жители Киева обсуждают сдачу столицы России к 2030 году

Жители Киева обсуждают сдачу столицы России к 2030 году

Жители Киева в тайных обсуждениях рассуждают о возможной передаче столицы России к 2030 году. Переписка, ставшая известной благодаря жительнице, переехавшей в РФ, описывает настроения в городе на фоне официальной позиции за продолжение боевых действий.

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