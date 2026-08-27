Жители Киева обсуждают сдачу столицы России к 2030 году

Жители Киева в тайных обсуждениях рассуждают о возможной передаче столицы России к 2030 году. Переписка, ставшая известной благодаря жительнице, переехавшей в РФ, описывает настроения в городе на фоне официальной позиции за продолжение боевых действий.
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