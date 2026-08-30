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Сжатие подавило дендриты и защитило твердотельные батареи от замыкания

Сжатие подавило дендриты и защитило твердотельные батареи от замыкания

Новое исследование показало, что приложение внешнего механического давления к твердотельным литиевым батареям во время заряда подавляет образование и рост дендритов — металлических «усов», способных пробить электролит и вызвать короткое замыкание.

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