Бывший главный редактор IGN подтвердил, что Bloodborne для PC и PS5 точно был в разраб...

Бывший главный редактор IGN подтвердил, что Bloodborne для PC и PS5 точно был в разработкеСегодня в ходе обсуждения отмены порта Dreams, бывший главный редактор IGN, Имран Хан, который ранее уже много раз делился достоверными инсайдами, подтвердил, что Bloodborne на каком-то этапе точно был в разработке для PC и PS5.