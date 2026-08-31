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Антифашист

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Кто следующий? В Одессе демонтировали бюст Мичурина

Кто следующий? В Одессе демонтировали бюст Мичурина

В Одессе демонтировали бюст советского биолога и селекционера Ивана Мичурина, который располагался в Селекционном институте.

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