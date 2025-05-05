Трамп приказал восстановить тюрьму «Алькатрас»

Президент США Дональд Трамп объявил о планах по восстановлению федеральной тюрьмы строгого режима на Алькатрасе, расположенном у побережья Сан-Франциско, для размещения особо опасных преступниковПрезидент США Дональд Трамп объявил о планах по восстановлению федеральной тюрьмы строгого режима на Алькатрасе, расположенном у побережья Сан-Франциско, для размещения особо опасных преступников.