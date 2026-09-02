День в истории: 2 сентября празднуется День российской гвардии

2 сентября в России отмечается День российской гвардии — памятный день в Вооруженных Силах РФ. Впервые он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 22 декабря 2000 года в связи с 300-летием российской гвардии.
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