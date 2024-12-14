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Shot: солист группы «Звери» подал в суд из-за отмены концерта в Твери

Shot: солист группы «Звери» подал в суд из-за отмены концерта в Твери

Солист группы «Звери» Роман Билык подал иск в Арбитражный суд Тверской области из-за отмены запланированного в ноябре концерта в спорткомплексе «Юбилейный» в Твери, передаёт Telegram-канал Shot.

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