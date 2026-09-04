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Почему мы стали меньше интересоваться сексом — психолог-сексолог назвала 5 причин

Почему мы стали меньше интересоваться сексом — психолог-сексолог назвала 5 причин

И дело не только в усталости «Страсть»Еще недавно казалось, что современный человек только и делает, что думает о сексе.

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Ингерман Ланская

это не сексолог. а трепло-политолог - уставали люди Всегда, тревожность у людей присутствовала Всегда, выбор секс-партнеров был Всегда, проблемы со здоровьем у пенсов были Всегда.... вот только трепачей-политологов раньше было меньше