И дело не только в усталости «Страсть»Еще недавно казалось, что современный человек только и делает, что думает о сексе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кто ушел в восьмо...
- С кем встречается...
- SP 5 причин сходить ...
это не сексолог. а трепло-политолог - уставали люди Всегда, тревожность у людей присутствовала Всегда, выбор секс-партнеров был Всегда, проблемы со здоровьем у пенсов были Всегда.... вот только трепачей-политологов раньше было меньше