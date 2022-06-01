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На дверях операционной проявился лик: опубликовано уникальное видео из госпиталя

На дверях операционной проявился лик: опубликовано уникальное видео из госпиталя

Руководитель Центра кризисной психологии, вице-президент Международной профессиональной ассоциации психологов Михаил Хасьминский на личной странице в социальной сети Вконтакте поделился видео, сделанным в Центральном военно-клиническом госпитале им.

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