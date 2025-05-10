Бактерии помогут – естественный выброс нефти на Байкале рассосется Татьяна АрестоваВыбросы нефти, зафиксированные подо льдом Байкала в апреле, вновь привлекли внимание к природным процессам, происходящим в глубинах этого уникального озера.
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