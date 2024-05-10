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Военные новости ★ спецоперация

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Если уж воровать – то не в окопах, а эшелонами

Если уж воровать – то не в окопах, а эшелонами

Воруют все?На фоне того, что совсем недавно было выявлено в верхах Миноброны, воровство в частях можно было бы счесть за пустяк.

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