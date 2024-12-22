В Крыму высказали мнение о после Украины в Турции

На должность посла Украины в Турции назначен Нариман Джелялов, организовавший теракт в Крыму, его назначение не соответствует должности дипломата, заявил крымский политический эксперт Сергей Галани, 22 декабря сообщает РИА Новости.
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