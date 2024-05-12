Сколько пленных советских солдат в Афганистане приняли ислам

По данным комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, за почти десятилетний период пребывания контингента советских войск в Афганистане в плен к моджахедам попало свыше 400 военнослужащих Советской Армии.
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