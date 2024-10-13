Топ-9 промышленных роботов Китая

Промышленные роботы могут выполнять такие задачи, как сварка, покраска, сборка, сбор и размещение, проверка и тестирование продукции посредством различных программируемых действий, и широко используются в таких отраслях, как автомобильная, электронная, металлургическая, пластмассовая, пищевая и биохимическая.
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