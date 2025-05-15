Союз торговых центров исключил возвращение IKEA в РФ в ближайшем будущем

Шведский мебельный концерн IKEA не планирует возвращаться в Россию в ближайшем будущем, но на российском рынке есть проекты, которые могли бы его заменить, заявил ТАСС в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.
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