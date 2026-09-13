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RT Russia

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RT опубликовал видео по итогам саммита БРИКС в Индии

RT опубликовал видео по итогам саммита БРИКС в Индии

Telegram-канал RT опубликовал видео по итогам XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели. Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что саммит БРИКС прошёл успешно.

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