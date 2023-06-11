Гладков сообщил, что сошедшие с рельсов в Белгородской области 15 вагонов были пустыми, никто не пострадал

Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, объявил о том, что 15 железнодорожных вагонов, которые сошли с рельсов в регионе, были пустыми, и никто не пострадал.
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