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Гладков сообщил, что сошедшие с рельсов в Белгородской области 15 вагонов были пустыми, никто не пострадал

Гладков сообщил, что сошедшие с рельсов в Белгородской области 15 вагонов были пустыми, никто не пострадал

Губернатор Белгородской области, Вячеслав Гладков, объявил о том, что 15 железнодорожных вагонов, которые сошли с рельсов в регионе, были пустыми, и никто не пострадал.

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