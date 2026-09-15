Защитник «Зенита» Алип улетает в Казахстан

Защитник «Зенита» Нуралы Алип вошел в состав сборной Казахстана на ближайшие матчи группового этапа Лиги наций, сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации футбола.
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