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Царьград

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168 семей создали 10 настольных игр на фестивале молодёжи

168 семей создали 10 настольных игр на фестивале молодёжи

На площадке Международного фестиваля молодёжи состоялся образовательный проект, участниками которого стали педагоги из Красноуфимска и семьи с детьми.

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