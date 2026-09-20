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«Родине» не удалось подписать 34-летнего форварда Токо-Экамби. Игрок сборной Камеруна отказался от 800 тысяч евро за сезон, запросив около 2 млн в год (Sport24)

«Родина» предпринимала попытку подписать нападающего сборной Камеруна Карла Токо-Экамби, сообщает Sport24.

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