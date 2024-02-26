«Ни один спортсмен не будет выполнять требования МОК»: интервью кикбоксера Тамерлана Баширова

В Сочи завершился турнир Федерации кикбоксинга России ФКР ПРО 8. Главный бой турнира выиграл представитель Чеченской Республики, двукратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Тамерлан Баширов, победивший бойца из Якутии Михаила Иванова.
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