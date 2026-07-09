В Люберцах продолжается реставрация Преображенского собора

В городе Люберцы на Октябрьском проспекте продолжаются работы по обновлению Преображенского собора. Реставраторы начали отделку фасада здания после того, как восстановили кровлю и укрепили его конструкцию.
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