Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Скопинском районе

По предварительным данным, около 7:30 утро в Скопинском районе Рязанской области, на 245-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобиля «Тойота Камри», под управлением 42-летнего мужчины и автомобиля «Фольксваген Туарег», под управлением 43-летнего мужчины.