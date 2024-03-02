Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Скопинском районе

По предварительным данным, около 7:30 утро в Скопинском районе Рязанской области, на 245-ом километре автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобиля «Тойота Камри», под управлением 42-летнего мужчины и автомобиля «Фольксваген Туарег», под управлением 43-летнего мужчины.
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