Покупка оружия в США

Всем привет, дорогие любители оружия! Буквально вчера в "Оружейном Союзе" была тема о том, что при оформлении документов на оружие в магазине была указана неправильная дата и наложен штраф около 50 000 рублей.
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