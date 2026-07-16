Трафик с камер наблюдения в парках Петербурга оценили в 695 млн

Петербург по праву считается одним из самых зеленых мегаполисов России. Летний сад, Екатерининский и Александровский парки, а также зеленые зоны в жилых районах — все они являются не только любимыми местами отдыха горожан, но и важной частью городского ландшафта.
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