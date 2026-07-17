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Мировые Новости

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Правительство Калининградской области и ГК «КОРТРОС» подписали соглашения о сотрудничестве

Правительство Калининградской области и ГК «КОРТРОС» подписали соглашения о сотрудничестве

16 июля состоялось подписание соглашений между правительством Калининградской области и группой компаний «КОРТРОС» о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта застройки острова Октябрьского на территории 77 га в Калининграде.

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