Превысившего скорость водителя в Петрозаводске нашли и оштрафовали

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели проверку по факту публикации в СМИ. Вечером 30 мая петрозаводчанин стал свидетелем несоблюдения равил дорожного движения водителем БМВ на проспекте Ленина и выложил записи с камер видеонаблюдения в паблик ДТП Петрозаводска и Карелии.