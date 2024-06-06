Превысившего скорость водителя в Петрозаводске нашли и оштрафовали

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска провели проверку по факту публикации в СМИ. Вечером 30 мая петрозаводчанин стал свидетелем несоблюдения равил дорожного движения водителем БМВ на проспекте Ленина и выложил записи с камер видеонаблюдения в паблик ДТП Петрозаводска и Карелии.
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