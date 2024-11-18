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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Галина Дудкевич
    Все стихи- это от  сердца. Поэты пережили потерю  родных людей.Стихи о главном 4
  • Tatyana Fedotova
    О людях не думают наши. Надо же, немцы к 1944 году всё таки печки поставили. А наши то танки хоть сейчас зимой обогре...Как отапливали зи...
  • Семен Демин
    Плохо.Как отапливали зи...

Стихи о главном 4

Стихи о главном 4

Внимая ужасам войны,При каждой новой жертве бояМне жаль не друга, не жены,Мне жаль не самого героя. Увы! утешится жена,И друга лучший друг забудет;Но где-то есть душа одна -Она до гроба помнить будет! Средь лицемерных наших делИ всякой пошлости и прозыОдни я в мир подсмотрелСвятые, искренние слезы -То слезы бедных матерей!   Им не забыть своих детей,Погибших на кровавой ниве,Как не поднять плакучей ивеСвоих поникнувших ветвей.

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Комментарии
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ВераВерная
Спасибо. Сильно. От души, от сердца...
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10 час.
Семен Демин
Кто виновен в войне сидят в ресторанах и воры-генералы крепко спят. А солдаты проливают кровь. Дикая несправедливость!
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9 час.
Галина Дудкевич
Все стихи- это от  сердца. Поэты пережили потерю  родных людей.
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37 мин.

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