Внимая ужасам войны,При каждой новой жертве бояМне жаль не друга, не жены,Мне жаль не самого героя. Увы! утешится жена,И друга лучший друг забудет;Но где-то есть душа одна -Она до гроба помнить будет! Средь лицемерных наших делИ всякой пошлости и прозыОдни я в мир подсмотрелСвятые, искренние слезы -То слезы бедных матерей! Им не забыть своих детей,Погибших на кровавой ниве,Как не поднять плакучей ивеСвоих поникнувших ветвей.
Стихи о главном 4
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо. Сильно. От души, от сердца...
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10 час.
Семен Демин
Кто виновен в войне сидят в ресторанах и воры-генералы крепко спят. А солдаты проливают кровь. Дикая несправедливость!
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9 час.
Галина Дудкевич
Все стихи- это от сердца. Поэты пережили потерю родных людей.
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37 мин.
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