Стихи о главном 4

Внимая ужасам войны,При каждой новой жертве бояМне жаль не друга, не жены,Мне жаль не самого героя. Увы! утешится жена,И друга лучший друг забудет;Но где-то есть душа одна -Она до гроба помнить будет! Средь лицемерных наших делИ всякой пошлости и прозыОдни я в мир подсмотрелСвятые, искренние слезы -То слезы бедных матерей! Им не забыть своих детей,Погибших на кровавой ниве,Как не поднять плакучей ивеСвоих поникнувших ветвей.