Инвестиционный бум вокруг ИИ выкачивает деньги из медицины и науки

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Тревожный сигнал этой ночью прозвучал в сфере искусственного интеллекта. Появились первые признаки того, что начинает лопаться финансовый пузырь, который, как утверждают аналитики, уже достиг невероятных масштабов.
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