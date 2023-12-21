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Диетолог Журавлева: чистку организма должен подбирать специалист индивидуально

Диетолог Журавлева: чистку организма должен подбирать специалист индивидуально

Переход на новую форму питания или диету часто предваряет очищение организма от шлаков и токсинов. В этой теме много спорных моментов, поэтому, чтобы не навредить здоровью перед очищением, нужно обратиться к врачу, считает диетолог Полина Журавлева.

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