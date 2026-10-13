JR Kyushu: на Кюсю остановили движение скоростных поездов из-за неполадок

На японском острове Кюсю полностью остановили движение скоростных поездов. Об этом на странице в социальной сети X сообщила пресс-служба железнодорожной компании JR Kyushu.
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