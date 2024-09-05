Мизулина пожаловалась в прокуратуру на высмеявшую девочку-квадробера российскую певицу

Лига безопасного интернета (ЛБИ) и ее руководитель Екатерина Мизулина пожаловались в прокуратуру на певицу Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) после того, как артистка высмеяла ребенка во время своего выступления.
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