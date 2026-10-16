Главное в тезисах: Тезис 1: 23 сентября в провинциях Тыграй, Ахмара и Афар начались масштабные бои — «Альянс за выживание» атаковал правительственные войска и учреждения, а 7 октября эритрейские подразделения пересекли границу Эфиопии.