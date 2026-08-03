Политолог Светов: выборы во Франции не приведут к распаду «коалиции желающих»

Политолог и журналист Юрий Светов выразил мнение, что выборы во Франции в 2027 году и смена руководства страны сами по себе не приведут к распаду так называемой «коалиции желающих» или изменению курса Европы в отношении России.
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