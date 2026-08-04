Шикарный дебют!ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом туре группового этапа Кубка России. Команда Дмитрия Игдисамова лидировала в счете большую часть матча, но обидно упустила преимущество в компенсированное время.
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