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Долгожданный трансфер ЦСКА — в точку: идеально усилили важнейшую позицию. Новый наследник Акинфеева?

Долгожданный трансфер ЦСКА — в точку: идеально усилили важнейшую позицию. Новый наследник Акинфеева?

Шикарный дебют!ЦСКА обыграл «Локомотив» в первом туре группового этапа Кубка России. Команда Дмитрия Игдисамова лидировала в счете большую часть матча, но обидно упустила преимущество в компенсированное время.

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