В России могут запустить производство Tank 500 как с 3,0-литровым мотором, так и с гибридными системами на базе 2,0-литровых моторов Внедорожник Tank 500 китайской марки Great Wall может получить российскую прописку на производственной площадке в Калининградской области.
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