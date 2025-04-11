ООН: Исторический шанс на признание Палестины стремится исчезнуть

Временный специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг заявила, что мировое сообщество сталкивается с исторической возможностью признания палестинской государственности, однако, этот шанс может быть упущен.
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