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В Роспотребнадзоре подчеркнули, что погода не имеет решающего значения при передаче COVID-19

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что погода не имеет решающего значения при передаче COVID-19

Основной путь передачи коронавирусной инфекции - воздушно-капельный, при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев .

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