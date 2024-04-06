Секретарь Сечкина: губернатор Чибис чувствует себя «соразмерно ситуации»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис до сих пор находится в больнице после ножевого ранения. Пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина рассказала «360», что пострадавший «не чувствует себя великолепно».
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