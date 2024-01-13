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Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Известия/Александр Полегенько Временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщили в информационном центре по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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