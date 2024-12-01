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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг выложил видео с лакросс-голом: «С Днем хоккея»

«С Днем хоккея», – подписал ролик главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг. Всероссийский день хоккея был учрежден в 2007 году по инициативе Владислава Третьяка.

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