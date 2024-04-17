Рельсы и шпалы начнут укладывать в начале лета на западной трамвайной линии Краснодара

Рельсы и шпалы начнут укладывать в начале лета на западной трамвайной линии КраснодараВ начале лета на западной трамвайной линии Краснодара, в районе разворотного кольца у депо, начнут укладывать рельсы и шпалы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии