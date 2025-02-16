ИА Регнум
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ИА Регнум

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Папа Римский призвал Европу снять санкции с России

Папа Римский Франциск призвал Европу снять санкции с России и возобновить прямое авиасообщение, рассказал 16 февраля ИА Регнум поддерживающий контакт с Франциском глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

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Комментарии
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Eduard
Молодец!
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