Татьянин день 25 января 2024 года: народные и студенческие традиции праздника, запреты Даниил Архаров День студента, известный также как Татьянин день или Татьяна Крещенская, отмечается 25 января в память святой Татианы, покровительницы православных верующих.
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