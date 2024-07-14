«Зенит» в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России

«Зенит» выигрывал Суперкубок в 2008, 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах.Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»--> Футбольный клуб «Зенит» в пятый раз подряд стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Краснодар» со счетом 4:2.