Инспектор хочет сверить номер двигателя — а если я откажусь?

«Откройте капот» – пожалуй, эту фразу ожидаешь услышать от инспектора ГАИ меньше всего. Звучит она нечасто, но знаете ли вы, как правильно поступить в такой ситуации? К примеру, лет 7 назад, когда автору данного материала впервые поступила такая просьба, он допустил ряд ошибок в момент общения с инспекторами ДПС.
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