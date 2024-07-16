Инспектор хочет сверить номер двигателя — а если я откажусь?

«Откройте капот» – пожалуй, эту фразу ожидаешь услышать от инспектора ГАИ меньше всего. Звучит она нечасто, но знаете ли вы, как правильно поступить в такой ситуации? К примеру, лет 7 назад, когда автору данного материала впервые поступила такая просьба, он допустил ряд ошибок в момент общения с инспекторами ДПС.